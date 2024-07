Échanges et développement

Les cycles successifs de négociations visant à libéraliser les échanges ont débouché sur la mise en place d'un système commercial multilatéral et de mécanismes destinés à protéger les intérêts des nations commerçantes. Cela a entraîné la croissance pour les nations qui ont reconnu l'importance de l'ouverture et qui se sont dotées d'un cadre d'action national venant compléter les possibilités offertes par la libéralisation des échanges. Comment certains pays en développement ont-ils réussi à tourner la mondialisation à leur avantage ? Quelles sont les questions commerciales à résoudre si l'on veut promouvoir plus largement le développement ? Comment le système commercial multilatéral peut-il faciliter le processus de développement ? Cette publication analyse en profondeur la « dimension développement » des échanges et s'attache tout particulièrement à l'intégration des pays non membres de l'OCDE dans l'économie mondiale.