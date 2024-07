Documents de l'OCDE, Volume 3 Numéro 8

Table des matières

273. Programme français de R-D sur le stockage géologique de déchets radioactifs

Revue internationale par des pairs du Dossier 2001 Argile

274. Informer, consulter et impliquer le public dans la gestion des déchets radioactifs

Panorama international des approches et expériences (document bilingue)

275. Examen par les autorités de réglementation nucléaire des auto-évaluations par l’exploitant

276. Contre-mesures à court-terme en cas d’urgence nucléaire ou radiologique

277. Possible Implications of Draft ICRP Recommendations (en anglais seulement)

278. Benchmark on Beam Interruptions in an Accelerator-driven System

Final Report on Phase I Calculations (en anglais seulement)