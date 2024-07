Des politiques du marché du travail novatrices

En introduisant le système Job Network (Réseau pour l’emploi) le 1er mai 1998, l’Australie a externalisé les activités de placement et autres services pour l’emploi, les confiant à des centaines d’organismes des secteurs privé et associatif. Cette innovation radicale a-t-elle bien fonctionné ? Quels résultats obtient-on quand on demande aux chômeurs de fournir un travail d’utilité collective en contrepartie des allocations chômage ? Parmi les nombreuses innovations australiennes, quelles sont celles qui pourraient être adoptées par d'autres pays ? Le système de relations professionnelles australien, très complexe, a fait l'objet de vastes réformes pour favoriser la négociation au niveau de l’entreprise. Quelles suites faut-il donner à ces réformes ? Cet ouvrage présente un examen approfondi du marché du travail et du système de relations professionnelles de l’Australie. A travers des informations récentes, il analyse les trois premières années de fonctionnement d’un marché « contestable » des services de l’emploi.