Des chaussées à longue durée de vie pour routes à forte circulation

Les revêtements à longue durée de vie peuvent diminuer les coûts d’entretien des réseaux routiers de manière significative, et ceci en y incluant les pertes de temps causées par ces travaux pour les usagers, notamment sur les routes encombrées à fort trafic. Ces revêtements ont recours à de nouveaux matériaux qui sont plus coûteux que l’asphalte et qui requièrent des traitements spécifiques. Ce rapport présente les résultats d’une recherche collective destinée à évaluer le potentiel technique et économique des revêtements à longue durée de vie les plus prometteurs et propose à l’intention des gouvernements une façon de peser les risques et avantages liés à l’introduction de tels revêtements sur les routes à fort trafic.