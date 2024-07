De l'efficacité des dépenses publiques d'éducation en Amérique latine

Les dépenses publiques d’éducation sont en hausse en Amérique latine, mais les avancées récentes ne peuvent masquer des problèmes persistants. Les systèmes éducatifs latino-américains doivent être plus inclusifs et l’enseignement de meilleure qualité. ? ? L’enseignement est l’un des principaux moteurs de la croissance économique. Il apporte non seulement un savoir théorique, mais contribue aussi à la réalisation d’objectifs économiques, tels que la croissance et la productivité, et sociaux, comme la santé et la cohésion sociale. Dans une économie mondiale fortement concurrentielle, les dépenses publiques d’éducation sont plus importantes que jamais. D’après 'Perspectives économiques de l’Amérique latine 2009' de l’OCDE, les dépenses publiques d’éducation sont importantes et en augmentation dans la région (...)