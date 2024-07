En octobre 1999, le PEB a organisé un séminaire intitulé « Création, maintenance et renouvellement des équipements éducatifs en milieu urbain : enjeux globaux et solutions locales », en collaboration avec le Committee on Architecture for Education de l’American Institute of Architects et avec l’Urban Educational Facilities NE Chapter du CEFPI (la section nord-est du CEFPI consacrée aux équipements éducatifs en milieu urbain). L’objectif de ce séminaire était de fournir des arguments et des témoignages aux gestionnaires des systèmes cherchant à mobiliser des ressources pour l’entretien des équipements, et de renforcer leur aptitude à bien utiliser ces ressources. Vous trouverez ci-dessous des extraits du rapport du séminaire, comprenant des interventions, ainsi que les conclusions de certains travaux de groupes.