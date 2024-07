Cette édition annuelle du Rapport sur la coopération pour le développement de l’OCDE présente des statistiques et des analyses incontournables concernant les évolutions les plus récentes intervenues sur la scène internationale de l’aide. Le rapport marque également l’arrivée du nouveau Président du CAD, Eckhard Deutscher, qui y fournit un compte rendu du Forum de haut niveau d’Accra sur l’efficacité de l’aide. Il insiste notamment sur la nécessité de redoubler d’efforts pour que l’aide produise des résultats plus bénéfiques lors de la crise économique actuelle. Le Rapport traite aussi cette année de la question de la fragmentation de l’aide, laquelle soulève un problème majeur du fait qu’elle se traduit par une pluie désordonnée d’apports minimes. Il présente cinq leçons, tirées d’études de cas réalisées dans divers pays, sur les moyens de mettre à profit la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide pour raccorder à la politique du développement des objectifs plus généraux tels que le respect des droits de l’homme, la protection de l’environnement et l’égalité des sexes.

Le Rapport sur laCoopération pour le développement porte traditionnellement la date de l'année précédant sa publication. Nous appelons l’attention des lecteurs sur le fait que, à partir de la présente édition, cette date sera celle de l'année réelle de publication. Le rapport de cette année s’intitule donc Coopération pour le développement :Rapport 2009. À noter : les données fournies dans ce rapport sont celles qui ont été transmises à l'OCDE jusqu'au 15 novembre 2008 et renvoient donc aux apports de 2007.