Coopération pour le Développement : Rapport 2006

Rapport annuel du Comité d’aide au développement sur l’aide international. La présente édition retrace les tendances récentes de l’aide au développement (volume, répartition et efficacité). Un chapitre spécial est consacré aux moyens de renforcer l’efficacité de l’aide à l’appui des échanges, et les premières conclusions de l’Enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris réalisée en 2006 y sont également présentées. Des notes relatives aux différents pays donneurs fournissent un bref descriptif des principales caractéristiques des programmes d’aide, notamment les apports totaux et la ventilation de l’aide par groupe de revenu, par région et par secteur, ainsi qu’une liste des dix principaux bénéficiaires. Ces notes par pays présentent aussi pour chaque donneur, une analyse sur l’engagement vis-à-vis des OMD, l’efficacité de l’aide et la cohérence des politiques. Enfin, on trouvera dans une annexe statistique complète des graphiques et des tableaux faisant apparaître l’évolution des apports d’aide.