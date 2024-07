Coopération pour le Développement : Rapport 2005

Cette source d’information qui fait autorité sur les politiques d’aide et sur les programmes des pays donneurs, Le Rapport sur la Coopération pour le développement du Président du Comité d’aide au développement (CAD) présente des statistiques et analyses détaillées. Cette année, en particulier, le rapport apporte un éclairage sur des questions complexes et urgentes qui ont retenu l'attention des membres en 2005.

Les pays donneurs atteindront-ils la cible annuelle des 130 milliards USD d'ici 2010 ? Où va l'aide et comment peut-elle être employée plus efficacement ? La coopération technique qui consiste à payer et envoyer des experts des pays développés vers les pays en développement est-elle appropriée ? Fait-on assez pour stimuler la croissance et accroîte le niveau de vie des plus pauvres ? Comme toujours, ce rapport est agrémenté d’informations statistiques complètes sur les apports d’aide, reflétant ainsi le rôle que le CAD joue pour rendre compte de manière transparente de l'activité de ses membres.