Coopération pour le Développement : Rapport 2004

Le rapport annuel du Président du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, source privilégiée d’information sur les politiques et programmes d’aide extérieure des pays donneurs avec des statistiques et des analyses détaillées, est centré cette année sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Y sont fournis un examen de ces derniers dans une optique stratégique globale et aussi un bilan des avancées obtenues vers chacun des huit objectifs. Cette édition du « Rapport du CAD » traite également des moyens d’intégrer les questions de sécurité dans l’action à l’appui du développement durable et contient une section spéciale consacrée à l’aide en faveur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Une imposante annexe statistique propose plus de 100 pages de données sur les apports totaux de ressources aux pays en développement, la performance des membres du CAD en matière d’aide, l’aide multilatérale, la répartition sectorielle, les conditions financières et la répartition géographique de l’aide, l’aide émanant de donneurs non membres du CAD et divers indicateurs clés.