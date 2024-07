Coopération pour le Développement : Rapport 2003

Le développement est l’affaire des peuples et des gouvernements des pays concernés. Les politiques et institutions de ces pays restent les clés d’améliorations durables de la vie de leur population. La communauté des donneurs ne peut faire plus que faciliter le processus, et en particulier contribuer à en accélérer la progression. Les deux principaux moyens qu’elle a à sa disposition pour ce faire consistent, d’une part, à promouvoir des changements positifs dans l’environnement mondial auquel sont confrontés les pays pauvres et, d’autre part, à accroître le volume et l’efficacité de l’aide au développement là où il peut en être fait bon usage. Le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) peut et doit jouer un rôle à ces deux niveaux, un rôle de promoteur et de soutien dans le premier cas et un rôle d’exemple dans le second. Cet ouvrage examine les sujets suivants : tendances des flux d'aide ; progrès vers des objectifs du millénaire pour le développement ; la politique et les efforts des bilatéraux. Il est destiné aux économistes du développement et à la communauté des donneurs.