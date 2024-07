Coopération pour le Développement: Rapport 1998

Les orientations fondamentales de la stratégie de coopération convenue par l'OCDE et le CAD sortent renforcées des crises financières qui ont frappé les marchés émergents en 1997 et 1998. Les défis du développement sont plus complexes et plus considérables que ce que beaucoup prévoyaient, mais les fragilités révélées par les crises récentes ont montré la nécessité d'aider à consolider les fondements du développement durable. L'enjeu fondamental demeure la mise en oeuvre de partenariats centrés sur l'être humain et axés sur l'obtention de résultats, qui encouragent et soutiennent les efforts menés localement. Dans la communauté internationale, ce principe fait désormais figure de norme pour une coopération pour le développement efficace. Il reste toutefois à accélérer et systématiser la mise en pratique du partenariat.

« Persévérer dans la quête du partenariat », tel est le maître-mot du Rapport 1998 sur la Coopération pour le développement. Ce rapport rend compte de certains des progrès accomplis et en cours dans la mise en oeuvre de telles stratégies, et exhorte à une intensification de l'action dans un éventail plus large de pays partenaires. Cet ouvrage passe en revue les efforts, tant qualitatifs que quantitatifs, déployés par les Membres du CAD pour progresser dans la mise en oeuvre de la stratégie de partenariat. Il fait état des évolutions en cours de l'action gouvernementale et des nouvelles initiatives attendues, mais aussi de la poursuite inquiétante de la baisse des apports d'aide des principaux donneurs en 1997, et, pour la première fois depuis le début de la décennie, de la contraction généralisée des apports financiers du secteur privé à toutes les catégories de pays en développement.