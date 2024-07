Coopération pour le Développement: Rapport 1997

En cette fin de XXe siècle une ère nouvelle se profile, déjà tangible dans l'accélération des mouvements internationaux de biens, de services, de capitaux, d'information et de technologie. Il y a de bonnes raisons d'espérer qu'elle débouchera sur davantage de sécurité, de prospérité et de justice à l'échelle mondiale. Mais certaines évolutions actuelles font également naître des inquiétudes légitimes.

Instinctivement, nous doutons du bien-fondé d'un modèle de développement dans lequel un cinquième de la population mondiale vit dans des conditions d'extrême pauvreté et où le fossé qui sépare les riches des pauvres continue de se creuser. Beaucoup de peuples et de pays risquent d'être laissés pour compte si le processus de mondialisation ne fait pas une plus large place aux intérêts de tous et aux valeurs communes. Une certitude s'impose cependant : la nouvelle ère mondiale ne sera durable que si elle se fonde sur l'intégration.

Quel rôle la coopération pour le développement doit-elle jouer face aux évolutions économiques, politiques, sociales et environnementales à l'oeuvre à l'échelle planétaire ? La mise en oeuvre d'une véritable stratégie mondiale de partenariat pour le développement a-t-elle progressé ? Comment faire de cette stratégie la pierre angulaire de l'aide au développement ? Le Rapport sur la coopération pour le développement livre les analyses les plus complètes sur les efforts déployés l'année passée et trace des lignes d'action essentielles pour comprendre et construire l'avenir.