Qu’implique la création d’environnements d’apprentissage pour le XXIe siècle ? Comment les installations scolaires peuvent-elles servir d’outils pédagogiques et répondre aux besoins des élèves dans le futur ? Quels éléments sont nécessaires pour concevoir des établissements efficaces et comment l’architecture reflète-t-elle les besoins éducatifs ? Ce sont là quelques-unes des questions qui ont été traitées pendant le séminaire sur le thème « Concevoir les environnements d’apprentissage du XXIe siècle » organisé par le ministère britannique de l’Éducation et des Compétences (DfES) et le Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB). Les réponses à ces questions, apportées par quatre experts de la construction de bâtiments scolaires, sont résumées ci-après. Un professionnel en conception et gestion explique comment un bâtiment scolaire peut servir d’outil pédagogique tridimensionnel. Un directeur d’établissement public en Nouvelle-Zélande décrit la façon dont son école récemment construite a été conçue pour répondre aux besoins pédagogiques des élèves du XXIe siècle. Un spécialiste en planification de la construction présente ce qu’il considère comme des éléments essentiels à la conception d’installations efficaces pour le futur, en s’appuyant sur sa propre expérience en matière de planification d’établissements scolaires. Enfin, le directeur d’un cabinet d’architectes définit les objectifs de l’enseignement secondaire et leur lien avec la conception.