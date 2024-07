Combler les pénuries de compétences au Canada

Les pénuries de compétences ont progressé dans certains secteurs et régions au cours des dernières années. L’avantage salarial s’accroît dans certaines professions, notamment la santé, l’ingénierie et les métiers spécialisés. Et les taux de postes vacants augmentent également dans les métiers spécialisés, en particulier en Alberta et dans la Saskatchewan. Des réformes ont été mises en oeuvre pour renforcer le processus d’ajustement afin de combler ces pénuries, mais il est possible d’aller plus loin en améliorant l’information sur le marché du travail, en renforçant la réactivité du système d’enseignement et de formation et du système d’immigration face aux attentes du marché du travail, et en réduisant les obstacles à la mobilité interprovinciale de la main-d’oeuvre. Ce Document de travail se rapporte à l’Étude économique de l’OCDE du Canada 2014 (www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-canada.htm).