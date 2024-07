Combattre l'exclusion

Les institutions ayant pour mission d'aider les personnes démunies sont un élément caractéristique de la vie sociale depuis des siècles. Aujourd'hui, les institutions d'aide sociale ont pour objectif d'intégrer et d'encourager ces personnes afin d'éliminer exclusion et stigmatisation.

La pauvreté peut fortement éprouver le tissu social. Pourtant, éviter la misère aux personnes sans ressource tout en réduisant l'exclusion et la marginalisation n'est pas chose facile. Comment l'aide sociale peut-elle concilier au mieux ces objectifs et réduire au minimum les effets dissuasifs sur la recherche d'emploi rémunéré ? Que peut-on faire pour promouvoir autonomie et responsabilité individuelle ?

Cet ouvrage examine l'efficacité des politiques d'aide sociale dans quatre pays aux niveaux de revenus par habitant comparables : l'Australie, la Finlande, le Royaume-Uni et la Suède. Il compare ces systèmes -- très différents -- de protection sociale et jette un jour nouveau sur des questions telles que l'assurance et l'aide sociales, les systèmes de sécurité sociale nationaux et locaux, les mesures actives et passives. Les interactions souvent complexes qui sont en jeu font l'objet d'analyses, et des enseignements sont tirés des diverses expériences menées dans ces pays. Une attention particulière est accordée aux jeunes, aux chômeurs de longue durée, aux familles monoparentales, aux immigrants et aux demandeurs d'asile. Les conclusions par pays et par thème font une large place aux moyens de supprimer les obstacles à l'activité professionnelle et, en particulier, les effets dissuasifs sur la recherche d'emploi. Ce sont autant d'armes indispensables dans le combat contre l'exclusion.