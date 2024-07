Aspects sociaux du transport routier

Le séminaire, qui s’est tenu à Paris en décembre 1998, a été un forum de discussion particulièrement intéressant puisqu'il a permis de rassembler la communauté scientifique internationale et les instances en charge de la préparation des décisions politiques. Réunissant des délégués de plus de trente pays d’Europe, il a été l’occasion de débats autour de quatre thèmes récurrents :

- les conditions de travail, notamment les effets des modifications envisagées du temps de travail sur la sûreté du travail et la santé du conducteur ; - l’accès à la profession et le devenir de celle-ci ; - les enjeux économiques, que ce soit la compétitivité des entreprises, la sous-traitance, la concurrence entre entreprises ou entre pays ; - le rôle et les limites des autorités publiques : faut-il de nouveaux règlements ou ne doit-on pas avant tout veiller à appliquer les règlements existants ? Doit-on aller vers des conventions collectives ou des règlements nationaux/internationaux ? Quels contrôles instaurer et quelles doivent en être les modalités ?