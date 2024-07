Améliorer les transports pour les personnes à mobilité réduite

Nombreuses sont les personnes à mobilité réduite qui peinent à utiliser les systèmes de transport et leur nombre va s'accroître de manière significative dans les décennies à venir. Il est donc essentiel que les infrastructures et les systèmes de transport soient conçus et construits de façon à répondre à leurs besoins.

Cette publication met en évidence les principes essentiels et les lignes directrices destinés à rendre tous les modes de transport et les infrastructures qui leur sont liées plus accessibles. Elle fournit également des exemples qui illustrent les bonnes pratiques de divers pays.

Cet ouvrage s'adresse aux hommes politiques, aux responsables de la planification, aux architectes et autres personnes travaillant dans le domaine des transports, il a pour objectif d’améliorer l'accès aux transports des personnes à mobilité réduite.