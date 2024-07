Améliorer l'accès aux transports publics

Ces principes directeurs sont destinés à aider à la compréhension des problèmes spécifiques que rencontrent les usagers handicapés ou âgés qui utilisent les transports et à trouver des réponses adaptées à leurs besoins.



Les innovations et les aménagements dont l’ensemble des modes de transport ont récemment fait l’objet ont beaucoup contribué à rendre les voyages plus faciles et plus agréables pour tous. Mais malgré ces progrès liés aux avancées de la technologie, l’attitude et le savoir-faire du conducteur, du capitaine, du pilote, etc. peuvent être déterminants, c’est-à-dire faire la différence entre un voyage où l’on se sent bien et en sécurité et un trajet qui se déroule dans l’inquiétude, le déplaisir ou la confusion.