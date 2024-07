Améliorer l'accès aux transports publics

L’un des principaux obstacles rencontrés a souvent été le manque de coordination entre les autorités locales et les opérateurs de transports publics. La Conférence européenne des Ministres des transports (CEMT) et l’Union internationale des transports publics (UITP) se sont associées pour examiner comment les pouvoirs publics et les opérateurs de transports pourraient collaborer plus efficacement. Il s’agit d’améliorer les véhicules et les systèmes de transports publics urbains, ainsi que les infrastructures connexes.

Ce rapport est le fruit du travail d’un groupe de réflexion conjoint de la CEMT et de l’UITP. Il montre combien la coopération entre les prestataires de services des transports publics et les autorités locales est importante. En effet, une telle coopération peut contribuer à rendre les transports publics plus accessibles. Et elle sera d’autant plus efficace qu’elle s’accompagnera d’un dialogue suivi avec la communauté des personnes handicapées. Ce rapport s’appuie sur l’expérience de quatre villes : Göteborg (Suède), Grenoble (France), Prague (République tchèque) et Liverpool (Royaume-Uni). Il identifie les éléments essentiels des partenariats entre les diverses collectivités publiques et les opérateurs de transports publics.