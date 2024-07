Améliorer l'accès aux transports pour tous

L’accessibilité des systèmes de transport s’est beaucoup améliorée ces dernières années. La CEMT a préparé ce Guide de bonnes pratiques en vue de faciliter cet échange d’expériences -- à la fois dans les pays où les améliorations sont déjà en cours, et dans ceux qui s’engagent sur cette voie.



A travers les exemples de récentes expériences menées dans un grand nombre de pays, ce guide actualise celui que la CEMT a réalisé en 1999. Il met en relief les domaines où des progrès ont été réalisés et ceux où des défis restent à relever. L'ouvrage analyse les domaines suivants : la diffusion de l'information en général, l'amélioration de cette information pour les routes et des voies piétonnes, les infrastructures routières, les véhicules, les nouveaux services de transports, les voitures particulières et, enfin, le rôle des pouvoirs publics.