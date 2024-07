Améliorer l'accès aux taxis

Les taxis constituent un mode de transport essentiel pour les personnes handicapées ou âgées. Le caractère personnalisé du service porte à porte qu’ils offrent et leur grande disponibilité leur permettent en effet de répondre particulièrement bien aux besoins de mobilité des personnes atteintes d’un handicap. Bien que l’accessibilité des services de taxi se soit améliorée dans plusieurs pays, il reste encore beaucoup à faire. Cette étude conjointe de la CEMT et de l’IRU examine les facteurs liés à la conception et à la construction des véhicules de taxi ainsi que les mesures pratiques permettant d’accroître la production et l’utilisation de taxis accessibles