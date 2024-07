17ème Symposium International FIT/OCDE sur l'économie des transports et la politique : Tirer parti de la mondialisation

Les entreprises et les personnes peuvent d’autant plus profiter de la mondialisation que les réseaux de transport sont efficaces et rentables. Un secteur des transports compétitif, réactif et bien organisé facilite les échanges. Mais pour créer les conditions qui rendent ceci possible, il faut relever un certain nombre de défis politiques. C’est ainsi que les transports pourront pleinement contribuer à la mondialisation. Tel était précisément la thématique principale du 17ème Symposium FIT/OCDE.