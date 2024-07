Base de données statistiques de l'impôt sur les sociétés

Le rapport Action 11 de 2015, Mesurer et surveiller le BEPS, a souligné que le manque de données de qualité sur la fiscalité des entreprises constitue une limitation majeure à la mesure et au suivi de l’ampleur du BEPS et de l’impact du projet BEPS de l’OCDE/G20. Les Statistiques de l’impôt sur les sociétés est une publication annuelle rassemblant une série d'informations précieuses pour soutenir l'analyse des pratiques en matière d'imposition des sociétés et d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices (BEPS) dans plus de 160 pays et juridictions, y compris tous les pays de l'OCDE. Cela comprend des données sur les taux d’imposition des sociétés, les recettes fiscales des sociétés et, pour la première fois cette année, les taux de retenue à la source. Le rapport contient également des données sur les taux d’imposition effectifs prospectifs, tant pour les systèmes fiscaux standards que pour les incitations fiscales à la R&D et à l’innovation. Des informations sur les régimes de propriété intellectuelle sont également incluses dans la publication, ainsi que des données anonymisées et agrégées des rapports pays par pays fournissant un aperçu de la fiscalité et des activités économiques mondiales de milliers de groupes d'entreprises multinationales opérant dans le monde entier. Bien que cette base de données présente un intérêt pour les décideurs politiques du point de vue du BEPS, sa portée est beaucoup plus large. Outre le BEPS, les systèmes d’imposition des sociétés sont plus importants en termes de revenus qu’ils génèrent et des incitations à l’investissement et à l’innovation qu’ils créent. La base de données Statistiques sur l’impôt sur les sociétés rassemble une série d’informations précieuses pour soutenir l’analyse de la fiscalité des entreprises, en général, et du BEPS, en particulier.

L’édition 2023 des Statistiques de l’impôt sur les sociétés continue d’élargir les données disponibles pour étudier l’activité des multinationales. Outre les nouvelles données CbCR, l’édition de cette année comprend la deuxième publication de statistiques sur les taux de retenue à la source, ainsi que des augmentations significatives de la couverture des séries de taux d’imposition effectifs et de taux d’imposition légaux. L’ensemble de données comprend les taux d’imposition sur les dividendes, les intérêts et les redevances applicables à compter de l’exercice 2023. Il contient également pour la première fois des données sur les taux de retenue à la source en vertu des conventions fiscales, poursuivant ainsi l'expansion des statistiques sur l'impôt sur les sociétés pour fournir des données supplémentaires aux chercheurs en fiscalité et aux décideurs politiques. La cinquième édition de la base de données contient dix catégories principales de données :