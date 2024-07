L’Ukraine et l’OCDE

L’OCDE collabore avec l’Ukraine depuis son indépendance, trente ans plus tôt, de façon à soutenir son programme de réformes, et cette relation n’a cessé de se renforcer depuis la Révolution ukrainienne de 2014. Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, et malgré les difficultés quotidiennes liées à cette guerre, l’OCDE a fait preuve de constance dans l’approfondissement de son engagement et de sa coopération avec l’Ukraine. Cela a notamment pris la forme de travaux menés dans divers domaines de l’action publique, allant de la lutte contre la corruption à la réforme de la fiscalité et de l’administration publique. L’OCDE aide également ses pays membres à répondre aux besoins des réfugiés ukrainiens et œuvre en faveur de la continuité de l’éducation et de l’accès des personnes déplacées par la guerre aux offres existantes sur le marché du travail.

En réponse à la demande d’adhésion de l’Ukraine, le Conseil de l’OCDE a reconnu le pays comme un Membre potentiel de l’OCDE en octobre 2022 et a invité le Secrétaire général à engager un premier dialogue d’adhésion avec lui. Afin de structurer ce dialogue et d’amorcer une nouvelle phase dans le cadre de cette relation, l’Organisation a invité l’Ukraine à s’engager dans un Programme-pays de l’OCDE, qui a été lancé en juin 2023. Ce programme-pays ne confère à l’Ukraine aucun statut particulier vis-à-vis de l’OCDE et n’implique aucun engagement, ni du pays ni de l’Organisation, au regard d’une éventuelle procédure d’adhésion. L’un de ses objectifs secondaires consiste toutefois à aider l’Ukraine à progresser sur la voie d’une adhésion potentielle, en approfondissant sa collaboration avec des organes de l’OCDE et son adhésion aux instruments de l’Organisation.