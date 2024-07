Lobbying et influence

Les acteurs impliqués dans le lobbying et l'influence sont de plus en plus diversifiés, notamment des entreprises professionnelles de lobbying et de relations publiques, des associations commerciales et industrielles, des ONG, des groupes de réflexion et des lobbyistes indépendants. L'influence peut également être exercée au sein de groupes consultatifs et d'experts gouvernementaux, de groupes de liaison parlementaires et d'institutions universitaires.

Les méthodes utilisées pour faire du lobbying et influencer les décideurs politiques, ainsi que les pressions qu'ils exercent, évoluent également et comprennent désormais des campagnes de communication publique visant à orienter les débats politiques ou à financer ou collaborer avec des chercheurs, des instituts politiques et des initiatives locales.