Vers un développement plus vert

Ce document d’orientation décrit un certain nombre des mesures à prendre en compte dans le cadre de toute action de renforcement des capacités visant à intégrer les enjeux environnementaux dans les plans nationaux de développement, les cycles budgétaires nationaux et les principales stratégies économiques sectorielles. Il passe en revue les acteurs clés à associer aux processus décisionnels, détermine dans les grandes lignes les éventuels besoins en capacités et propose des solutions pour les satisfaire. Ce document a pour objet de soutenir les pays en développement dans leur effort pour écologiser leur trajectoire de développement. Il a également vocation à aider les organismes chargés de la coopération pour le développement et de l’environnement dans l’action qu’ils mènent pour appuyer ce processus.