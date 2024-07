Vers le numérique : Forger des politiques au service de vies meilleures

Ce rapport aide les décideurs politiques à optimiser les bénéfices de la transformation numérique pour tous, à favoriser la croissance et améliorer le bien-être. Il reflète les travaux réalisés dans le cadre du projet de l’OCDE sur la transformation numérique durant la période 2017-18 et d’autres travaux de l’OCDE dans ce domaine. Le rapport identifie les vecteurs de la transformation numérique, ainsi que des questions à mieux cerner. Il offre une vision économique et sociale holistique de ses implications sur les tendances clés, leurs effets, et les questions politiques qui en découlent, lesquelles doivent être coordonnées à travers des domaines différents. En outre, le rapport établit un agenda numérique ambitieux pour l’OCDE et au-delà.