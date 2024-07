Usages bénéfiques et production des isotopes

Les radioisotopes jouent un rôle de plus en plus important en médecine pour les diagnostics et la thérapie, dans l'industrie et dans la recherche scientifique. Ils peuvent être essentiels pour notre santé et notre bien-être et contribuent à l'économie mondiale. Il est donc important de bien connaître leur production et leurs usages.

Ce rapport fournit une base solide pour comprendre la production et les utilisations des isotopes radioactifs dans le monde d'aujourd'hui. Il intéressera non seulement les décideurs des pouvoirs publics mais aussi les chercheurs, les professionnels de la médecine et les utilisateurs de l'industrie.