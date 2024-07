Évaluation de risques d'accidents nucléaires comparés à ceux d'autres filières énergétiques

Les risques d'accidents nucléaires sont un sujet qui revient régulièrement dans les débats concernant l'acceptabilité de la production électronucléaire, souvent avec en toile de fond les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl. En fait, les performances en matière de sûreté nucléaire sont très bonnes comparées aux autres modes de production de l'électricité. Ce rapport décrit comment la sûreté des centrales nucléaires a progressé au fil des années, depuis la première génération jusqu'à la troisième, et montre pourquoi il est essentiel que la sûreté reste au premier rang des priorités. Ceci est illustré en analysant la fréquence des fusions du cœur et de rejets importants de radioactivité pour chaque génération de centrale nucléaire. Le rapport compare également les données sur les accidents graves (ayant provoqué la mort de cinq personnes ou plus) suivant les différents modes de production d'énergie, en comptabilisant tant les décès immédiats qu’ultérieurs, sachant que ces derniers sont souvent plus difficiles à évaluer. Enfin, à partir des résultats de sondages d'opinion, ce rapport analyse la confiance que le nucléaire inspire au public et sa corrélation avec le crédit accordé à la législation et au système réglementaire. Cet ouvrage s'adresse principalement à un public généraliste.