La sécurité d'approvisionnement énergétique et le rôle du nucléaire

Quelle peut être la contribution du nucléaire à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement énergétique ? Cette étude, qui porte sur une sélection de pays membres de l’OCDE, confirme par une analyse qualitative et quantitative l’hypothèse souvent intuitive selon laquelle le nucléaire, en tant que source d’électricité en grande partie nationale à coûts stables et sans émissions de gaz à effet de serre lors de la production, aurait un effet positif à cet égard. Après une analyse du sens et du contexte de la sécurité d’approvisionnement, l’étude démontre, à l’aide d’indicateurs transparents et pertinents en termes de politique énergétique, que le nucléaire a largement contribué, en parallèle avec les économies d’énergie, à améliorer la sécurité d’approvisionnement énergétique dans les pays de l’OCDE au cours des 40 dernières années.