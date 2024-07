Le lancement de l'euro jette les bases d'une intégration économique sans précédent rassemblant 11 pays, 16 % du PIB mondial et 290 millions d'habitants. Pour la première fois l'OCDE étudie la « zone euro » comme une entité à part entière et analyse la préparation minutieuse qui a mené à la monnaie unique ainsi que les enjeux soulevés par son introduction. La convergence macro-économique déjà réalisée et le cadre institutionnel désormais en place ne doivent pas faire oublier qu'il subsiste nombre d'incertitudes.

Une articulation des politiques monétaire et budgétaire qui soit à la hauteur des enjeux reste à définir. La capacité de l'UEM à absorber les chocs économiques doit en outre être revue et renforcée. Plus particulièrement, une flexibilité accrue du marché du travail apparaît primordiale afin de compenser la perte d'autonomie monétaire qu'implique la participation à l'UEM et ainsi éviter que les ajustements ne s'effectuent davantage au détriment de l'emploi. Un chapitre spécial de cet ouvrage aborde les obstacles que constituent encore le manque de mobilité des travailleurs et la trop grande rigidité des modes de fixation des salaires.

Les enjeux des années à venir résident dans ces questions, et cet ouvrage les aborde à la lumière des analyses les plus éclairantes que permet la réflexion économique contemporaine. Sa vocation n'est pas de donner des recettes figées, mais plutôt de dégager, sur la base d'analyses et de chiffres inédits, les lignes d'action les plus favorables au succès de l'union monétaire. Une lecture exigeante et sans complaisance, qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre les mécanismes économiques à l'oeuvre.