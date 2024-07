Le présent document étudie l'influence des conditions du marché du travail, des revenus réels et des transferts publics sur l'évolution des taux d'activité, à l'aide d'un modèle néo-classique de maximisation de l'utilité. Le modèle de base est complété par des facteurs socio-démographiques tels que le développement de l'enseignement supérieur, la croissance du secteur des services et les variations de la répartition par âge de la population d'âge actif. Trois techniques différentes ont été utilisées pour estimer les équations des taux d'activité féminins et masculins, sur la base de séries chronologiques portant sur six grands pays. On a également effectué une extrapolation à 1990 des effectifs d'âge actif et des taux d'activité afin de faciliter l'analyse des tendances que pourrait marquer la population active dans les années à venir ...