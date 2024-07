Sécurité routière : comment communiquer ?

L’objectif de ce séminaire qui s’est déroulé les 2 et 3 octobre 1997 au Centre de Conférences de Josefow, près de Varsovie, était de définir le rôle et la place de la communication dans le domaine de la sécurité routière, d'étudier les diverses stratégies de communication et d'en identifier les limites. Ce séminaire a rassemblé 130 experts venant de vingt-trois pays différents, qu'il s'agisse de pays Membres ou de pays associés aux travaux de la CEMT en tant qu’observateurs.

Il est ressorti des débats que la communication est l’un des éléments d’une politique globale de sécurité routière, élément qui vise à informer, sensibiliser, éduquer, convaincre et finalement modifier les attitudes et les comportements. Selon les thèmes retenus, les cultures nationales et les cibles à atteindre, les moyens mis en oeuvre et les canaux de communication peuvent être différents d’un pays à l’autre.

En tout état de cause, il apparaît que la communication ne saurait être une fin en soi : elle ne peut qu’accompagner ou amplifier d’autres mesures. Aussi doit-elle s’inscrire dans la durée et veiller à ce que les objectifs fixés soient atteints. Il est également indispensable que les travaux de communication fassent l'objet d'évaluations rigoureuses.