Revue économique de l'OCDE, Volume 2006 Numéro 1

Les déterminants du chômage dans les pays de l’OCDE : une réévaluation des politiques et des institutions

Les politiques et les institutions, leurs interactions, ainsi que les interactions entre institutions et chocs macroéconomiques contribuent à expliquer les tendances du chômage.

Analyse empirique des facteurs d’économie politique influant sur les réformes structurelles dans les pays de l’OCDE

L’économie politique explique du point de vue empirique le profil des réformes dans les pays de l’OCDE.

Les délais comme obstacle aux échanges commerciaux : conséquences pour les pays à faible revenu

Les délais d’exportation et d’importation sont l’un des obstacles les plus importants à la participation des pays en développement aux réseaux internationaux de production et ils découragent les entreprises de monter dans la gamme.

Politique, gestion et R-D environnementales

En dehors de facteurs comme la dimension des installations de production, les sources de financement et la branche d’activité, les déterminants de l’investissement dans la R-D environnementale au niveau de l’entreprise sont la rigueur et la « flexibilité » des politiques ainsi que les systèmes et instruments de gestion environnementale mis en œuvre.

La distance joue-t-elle un grand rôle ? L’effet de l’isolement géographique sur les niveaux de productivité

L’éloignement et la faible densité démographique de l’Australie pourraient expliquer jusqu’à 45 % de son retard de productivité par rapport aux États-Unis.

n° 42, 2006/1