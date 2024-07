Revue économique de l'OCDE, Volume 1997 Numéro 1

Les avantages économiques de la réforme réglementaire - Son impact potentiel sur les performances de cinq pays : Allemagne, États-Unis, France, Japon, et Royaume-Uni, dans cinq secteurs-clés : électricité, transports aériens et routiers, télécommunications et distribution.





Mondialisation et interdépendance : défis et opportunités sur le plan macro-structurel - Deux scénarios pour comprendre dès maintenant à quoi l'économie mondiale pourrait ressembler à l'horizon 2020.





Les sommes réellement consacrées par les pays à la politique sociale :une étude comparative - Un tableau comparatif sans précédent des dépenses sociales nettes effectuées dans six pays.





Déterminants technologiques et non technologiques de l'accroissement des parts de marché à l'exportation - Une synthèse de données empiriques pour comprendre le rôle joué par la technologie.