Revue du système de passation des marchés publics en Algérie

Représentant plus de 20% du PIB en Algérie, les marchés publics ont un impact considérable sur l’économie du pays, l’efficience du secteur public et sur la confiance des citoyens. Cette revue souligne les forces et les opportunités d’amélioration du système de passation des marchés publics dans un certain nombre de domaines : le cadre institutionnel et règlementaire, la concurrence, la transparence et la digitalisation du système, son intégrité, son efficience, l’utilisation stratégique des marchés publics et le renforcement des capacités des acteurs du système de passation des marchés publics.