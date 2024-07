La Revue de l'OCDE sur le développement propose une synthèse unique des travaux récents conduits par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Cette revue compte au moins quatre numéros par an. Ce numéro présente les examens par les pairs approfondis des politiques et programmes de développement de la Grèce et des Etats-Unis.