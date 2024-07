Statistiques des recettes publiques en Afrique 2017

Les Statistiques des recettes publiques en Afrique est une publication produite conjointement par le Centre de politique et d’administration fiscales et le Centre de développement de l’OCDE, la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF), avec le soutien financier de l’Union européenne. Elle comprend des statistiques comparables des recettes fiscales et non fiscales pour 16 pays africains : l’Afrique du Sud, le Cabo Verde, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Maroc, Maurice, le Niger, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, le Swaziland, le Togo et la Tunisie. Le modèle est la base de données des Statistiques des recettes publiques de l’OCDE : c’est pour les pays membres de l’OCDE une référence fondamentale, qui s’appuie sur une méthodologie bien établie. L’extension de la méthodologie de l’OCDE aux pays africains permet de comparer les ratios impôts-PIB et les structures fiscales sur une base cohérente, à la fois entre les pays africains et avec les économies de l’OCDE, d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Asie.