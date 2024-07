La mobilisation des ressources intérieures est un enjeu capital pour le financement des services publics et le développement. Les impôts constituent une ressource intérieure importante ayant des retombées sur les résultats économiques et sociaux. Une bonne connaissance des différences de niveau d’imposition et de structure fiscale forme la base de discussions sur la mobilisation des ressources intérieures et les réformes fiscales.

Ce document présente une analyse du niveau d’imposition et de la structure fiscale de 80 pays ainsi qu’une analyse sur les liens entre ratios impôts/PIB, PIB par habitant et structure fiscale, établie sur la base de données mondiale des Statistiques des recettes publiques. Il compare ces indicateurs entre les pays et régions et examine leur évolution dans le temps. La nouvelle base de données constitue une source d’information inestimable pour les chercheurs et les spécialistes des politiques budgétaires et offre un haut niveau de comparabilité et de fiabilité.