La Recommandation de 2013 du Conseil de l’OCDE sur l'égalité hommes-femmes en matière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat recommande d'adopter des pratiques qui favorisent l’égalité entre hommes et femmes en matière d’éducation, qui encouragent les politiques et les conditions de travail favorables à la vie de famille pour permettent aux pères et aux mères de concilier leurs horaires de travail et leurs responsabilités familiales, et qui aident les femmes à prendre davantage part à l’emploi dans le secteur privé et dans le secteur public. Cette recommandation préconise également d'augmenter la représentation des femmes aux postes décisionnels, en supprimant les discriminations liées aux écarts de salaire entre hommes et femmes, en encourageant toutes les mesures nécessaires pour que cesse le harcèlement sexuel au travail, en réduisant l’écart entre hommes et femmes dans l’activité entrepreneuriale, et en tenant compte des besoins particuliers des femmes issues de groupes minoritaires défavorisés et de l’immigration.