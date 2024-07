Comptes nationaux trimestriels, Volume 2008 Numéro 1

Les Comptes nationaux trimestriels de l’OCDE présentent, pour les 14 dernières années, une sélection des comptes les plus couramment utilisés en matière d’analyse économique : PIB par dépense et par branche d’activité, formation brute de capital fixe par produit, formation brute de capital fixe par secteur institutionnel, détails du revenu disponible, sont publiés à prix courants et constants. L’épargne et la capacité de financement ainsi que le PIB par revenu à prix courants sont également disponibles. Les données couvrent 30 pays de l’OCDE, ainsi que les groupes de pays suivants : OCDE, OCDE-Europe, Union européenne, zone euro et les sept principales puissances économiques (G7). Pour tous les pays, les données sont basées sur le Système de Comptabilité Nationale de 1993 (SCN 1993).