Promouvoir une croissance verte et inclusive au Canada

Le niveau de bien-être au Canada est élevé. Le Canada obtient des résultats supérieurs à la moyenne de l'Organisation pour les onze éléments entrant dans la construction de l’Indicateur du vivre mieux de l’OCDE. Cette performance tient pour une part au fait que l’économie et le marché du travail se sont mieux comportés que dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE ayant subi le violent contrecoup de la crise financière mondiale. Le pays pourrait pourtant faire encore mieux dans certains domaines. Le Canada doit améliorer ses résultats en matière de productivité, en s’appuyant sur le récent rebond de la croissance de la productivité du travail pour se rapprocher des pays de l’OCDE les plus performants en termes de productivité. L’écart de productivité avec les États-Unis est particulièrement marqué pour les petites et moyennes entreprises. La croissance de la productivité pourrait en outre être plus inclusive. Les personnes issues de milieux socialement défavorisés ou de communautés autochtones, actuellement, ne participent pas autant qu’ils le pourraient et qu’ils le devraient à la forte performance économique du pays. Enfin, le Canada doit évoluer vers une croissance plus verte afin d’être en mesure de prendre sa juste part de l’action engagée à l’échelle mondiale pour lutter contre le changement climatique.