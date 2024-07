Transporter les personnes et les marchandises de façon écologiquement viable constituera l’un des grands défis du XXIème siècle. Globalement, les progrès réalisés à ce jour sur la voie de la viabilité écologique dans le secteur des transports sont insuffisants. Il faut adopter une nouvelle approche ciblée qui fasse de l’environnement et de la santé des priorités d’action en ce qui concerne les transports et les secteurs connexes, aux plans international, national et local. Au terme de cinq ans de réflexion, le Groupe de travail de l’OCDE sur les transports a récemment présenté des lignes directrices pour des transports écologiquement viables (TEV), ainsi que les rapports d’analyse connexes, qui ont été approuvés par les ministres de l’Environnement des pays de l’OCDE réunis à Paris le 16 mai 2001.