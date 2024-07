Pour des bâtiments écologiquement viables

Cet ouvrage analyse les incidences environnementales du secteur du bâtiment et les politiques actuelles qui visent à les atténuer. Ces questions sont étudiées sous l’angle de la réduction des émissions de CO2, de la réduction maximale des déchets de construction et de démolition, et de la prévention de la pollution de l’air dans les bâtiments. L’analyse porte sur un vaste éventail d’instruments d’intervention : règles de construction, programmes de subvention de capital, taxe sur l’énergie, taxe sur la mise en décharge, systèmes d’éco-étiquetage, systèmes d’audits énergétiques.