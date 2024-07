Politique environnementale, innovation technologique et dépôts de brevets

Ce rapport présente trois études de cas illustrant la relation entre la politique environnementale et l'innovation technologique. Les études de cas entrepris sont les suivants : les technologies de réduction des effluents d’eaux usées issus de la production de pâte à papier, la réduction des émissions des véhicules à moteur, et le développement des technologies des énergies renouvelables. Sur la base de données sur les brevets, la nature, l'étendue et les causes de l'innovation dans chacun de ces domaines ont été explorées. Bien que l’accent soit mis particulièrement sur le rôle de la politique environnementale dans la réalisation de ce type d’innovation, il est reconnu que d'autres facteurs jouent un rôle clé pour induire une innovation ayant des répercussions positives sur l'environnement.