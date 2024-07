Politique énergétique et climatique

Parce que l’innovation technologique peut permettre d’atteindre des objectifs environnementaux à moindre coût, il importe de comprendre en quoi l’élaboration des politiques de l’environnement et l’innovation technologique sont liées.

Cela est particulièrement vrai dans le domaine du changement climatique, où les coûts estimés de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’avenir dépendent en grande partie de la trajectoire technologique empruntée par l’économie. Les politiques publiques ont sans doute le pouvoir d’accélérer le développement et la diffusion des technologies d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, mais nous disposons d’encore trop peu de données concrètes et empiriques sur le sujet.

Ce rapport présente une série d’articles qui étudient dans quelle mesure l’innovation technologique peut réduire les coûts induits par la réalisation des objectifs en matière d'atténuation des changements climatiques.