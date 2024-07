Invention et transfert de technologies environnementales

Mieux comprendre la relation entre action publique et innovation environnementale est indispensable pour concevoir des politiques environnementales écologiquement efficaces et économiquement efficientes. Or on ne dispose guère d’éléments concrets pour ce faire. Pour tenter de combler cette lacune, cette série de publications rassemble les résultats d’un certain nombre de projets entrepris par la Direction de l’environnement de l’OCDE et analyse le lien entre politique de l’environnement et innovation.



Le présent ouvrage est une compilation d’études empiriques consacrées aux effets des politiques d’environnement sur la création et la diffusion d’innovations visant à réduire l’impact environnemental des modes de production et de consommation.