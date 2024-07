Cet engagement politique reconnaît que, sous réserve de leur législation interne et de leurs pratiques administratives, les membres du Cadre inclusif s'engagent à respecter le résultat déterminé en vertu de l'approche simplifiée et rationalisée pour les transactions concernées lorsque cette approche est appliquée par une juridiction concernée. Les membres du Cadre inclusif s’engagent également à prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter la double imposition potentielle qui peut résulter de l'application de l'approche simplifiée et rationalisée par une juridiction couverte lorsqu'il existe une convention fiscale bilatérale en vigueur entre les juridictions concernées. L'approche développée pour produire la liste des juridictions couvertes favorise la sécurité juridique en matière fiscale pour les juridictions les plus intéressées par la mise en œuvre du Montant B à partir du 1er janvier 2025. Il convient de noter qu’une juridiction qui manifeste un intérêt pour l'application du montant B ne signifie pas nécessairement qu’elle procédera à sa mise en œuvre.