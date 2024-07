La guerre en Ukraine constitue une crise humanitaire majeure, qui entraîne des chocs économiques mettant en péril la reprise post-pandémie. Cette édition des Perspectives économiques de l’OCDE, Volume 2022 Numéro 1, met en lumière les implications et les risques pour la croissance, l’inflation et les niveaux de vie, de la hausse des prix des matières premières et des perturbations qui pourraient survenir dans les approvisionnements énergétiques et alimentaires, et examine les enjeux en découlant pour l’action publique.

Cette édition comporte une évaluation générale de la situation macroéconomique et un chapitre résumant les évolutions et fournissant des projections par pays. Tous les pays membres de l’OCDE sont examinés ainsi que certaines économies partenaires.